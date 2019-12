Blinde Ahmad uit Iran mag na drie jaar onzekerheid blijven

on

De blinde asielzoeker Ahmad uit Iran heeft een verblijfsvergunning gekregen van de IND. Hij ontvluchtte zijn land vanwege zijn geaardheid, maar de IND hechtte geen geloof aan zijn verhaal.

De zaak van Ahmad kwam in de publiciteit na een interview in de Volkskrant, donderdag een jaar geleden. LGBT Asylum Support toonde aan dat de gevolgde procedure in strijd was met de nieuwe werkinstructie, waarna vlak voor een rechtszaak de IND de beschikking introk.

Na een jaar waarin Ahmad niets hoorde over zijn status, kreeg hij donderdag het bericht dat hem een verblijfsvergunning is verleend. In totaal heeft de man drie jaar in onzekerheid over zijn lot geleefd.

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: Roze Golf)

Categorieën:Nieuws