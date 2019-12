Biseksuele Falkland-veteraan krijgt onderscheiding terug

on

De 68-jarige Falkland-veteraan Joe Ousalice krijgt zijn onderscheiding terug, die hij in 1991 kreeg vanwege zijn lange dienstverband en zijn goede gedrag. Twee jaar later werd hij ontslagen, nadat aan het licht was gekomen dat Ousalice biseksueel is.

De onderscheiding, de Long Service and Good Conduct medal, werd met een schaar van zijn uniform geknipt.

Joe Ousalice diende 18 jaar als radio-operator bij de marine en werd aan boord van de MV Myrmidon uitgezonden om de Falkland-eilanden te bevrijden na de Argentijnse invasie in 1982. Ook werd hij uitgezonden naar Noord-Ierland en het Midden-Oosten.

‘Ik hield van de marine, vanwege de kameraadschappelijke omgang aan boord’, vertelde Joe Ousalice tegen de BBC, ‘Het was mijn leven’. Hij leidde een dubbelleven: ‘Ik lette elke dag op wat ik ze en wat ik deed.’

Homoseksualiteit en biseksualiteit was verboden tot 2000 verboden in het Britse leger. Het ministerie van defensie erkent dat het verbod destijds ‘verkeerd, discriminerend en onrechtvaardig’ was en gaat bekijken wie nog meer in aanmerking komt voor eerherstel.

Het ministerie verklaarde dat Joe Ousalice ‘werd behandeld op een manier die vandaag niet aanvaardbaar zou zijn en daarom verontschuldigen wij ons’.

(Born: BBC; Screenshot Thomson Reuters Foundatuion – Facebook)

