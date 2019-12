Cabaretier Rop Janze treedt op in Café Stonewall in Enschede

on

Cabaretier Rop Janze geeft dinsdag 17 december een exclusief optreden in Café Stonewall in Enschede. Het optreden is in het kader van het dertig jarig bestaan van het café.

De Roze Golf maakt opnames van het optreden, die zondag 22 december worden uitgezonden.

Rop Janze speelt in Café Stonewall zijn show ‘Op naar 2020!’, waarin hij Kerst, Sinterklaas én Oud & Nieuw op één avond viert, om er in één klap van af te zijn.

De show is een vrolijk cabaretprogramma met liedjes, gedichten en conferences over familiefeesten en –vetes, fijne herinneringen, terugkerende Piet-discussies, teleurstellende surprises en cadeaudilemma’s.

Janze blikt ook terug op het afgelopen jaar (waaronder het Eurovisiesongfestival) en kijkt wat 2020 gaat brengen (waaronder het Eurovisiesongfestival).

Voorafgaand aan het optreden worden twee uitzendingen van de Roze Golf opgenomen in Café Stonewall. Eén over de geschiedenis van het jarige café (geplande uitzenddatum zondag 29 december) en een uitzending waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij het nieuwe jaar (uitzenddatum zondag 5 januari).

De deur van Café Stonewall gaat dinsdag 17 december open om 19:00 uur; de eerste opname start om 19:30 uur. De toegang is deze avond gratis.

Het adres van Café Stonewall: Walstraat 12 in Enschede.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda, En verder, Overijssel