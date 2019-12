COC Mannenavond Deventer voor een keer op andere plek

on

De maandelijkse Men Meet Men-avond van COC Deventer is komende vrijdag niet zoals altijd in de kelderbar van de Loge aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer, maar voor de gelegenheid in Café De Herberg.

De vide op de eerste etage is gereserveerd voor bezoekers van de Men Meet Men-avond, de rest van het café is voor iedereen toegankelijk.

De avond begint om 20:00 uur en het café sluit om middernacht. Café De herberg is gevestigd aan de Polstraat 62 in Deventer.

(Foto: Café De Herberg)

Categorieën:Agenda, Overijssel