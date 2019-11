Taxichauffeur wordt niet vervolgd voor discriminatie homostel

on

Een chauffeur van taxibedrijf Uber wordt niet vervolgd voor discriminatie en belediging van een homostel. Het stel had aangifte tegen hem gedaan, maar er is niet genoeg bewijs zegt het Openbaar Ministerie.

De twee wilden naar huis op de slotdag van Pride Amsterdam en bestelden een taxi. Op de achterbank van hielden ze elkaars hand vast en gaven elkaar een kus. Daarop zou de taxichauffeur kwaad zijn geworden en het stel hebben geïntimideerd en een van hen in het gezicht hebben gespuugd.

Te weinig bewijs

De twee mannen deden meteen aangifte. De chauffeur werd vervolgens verdacht van discriminatie, belediging en bedreiging.

Het OM heeft daarop de verklaringen van zowel de vermeende slachtoffers als van de verdachte bestudeerd. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat er te weinig bewijs was dat de taxichauffeur daadwerkelijk strafbare feiten heeft gepleegd.

‘Gebreken in rechtssysteem’

‘Onsmakelijk’, zegt Luke, een van de vermeende slachtoffers tegen AT5. ‘Er zal misschien geen hard bewijs zijn, maar ik weet wat er is gebeurd. Je riskeert door deze chauffeur gewoon rond te laten rijden dat deze misdaden tegen de gemeenschap worden herhaald.’ Volgens hem laat dit ‘de gebreken in het rechtssysteem zien’.

‘We hebben er heel veel tijd in geïnvesteerd om het incident zo goed mogelijk te documenteren, omdat we voor rechtvaardigheid wilden zorgen’, vertelt Luke.

Uber

‘Ik vraag me af of Uber zich er comfortabel bij voelt dat zo’n chauffeur voor hen werkt’, stelt Luke. ‘We weten helemaal niet of hij nog steeds rondrijdt.’

Wel heeft COC Nederland een bespreking gepland met Uber om over de kwestie te praten. De ontmoeting zal volgende maand plaatsvinden.

Gerechtshof

Het stel kan nog steeds een klachtprocedure starten en de zaak voorleggen aan het gerechtshof in Amsterdam. Luke laat weten van plan te zijn om dat te gaan doen.

