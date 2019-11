LHBTI-vriendelijke horeca in Katwijk krijgt speciale sticker

on

De horeca in Katwijk krijgt binnenkort de mogelijkheid om een sticker op de deur te plakken om aan te geven dat ze LHBTI-vriendelijk zijn. Dat zegt Remzi Sen van jongerenwebsite Kattuk.nl in een interview met RTV Katwijk.

Uit een onderzoek in Katwijk blijkt dat 30 procent van de jongeren negatief staat ten opzichte van homoseksualiteit. Landelijk ligt dat cijfer op 6 procent. Homoseksuele stellen krijgen, als ze bijvoorbeeld hand in hand door het uitgaanscentrum lopen, negatieve opmerkingen naar hun hoofd geslingerd of worden lastiggevallen. Remzi Sen: ‘Een maat van me wordt bijvoorbeeld uitgescholden als hij hand in hand loopt.’

Wederzijds respect

Woensdagavond was er een Meet-Up, waar Katwijkse jongeren van diverse achtergrond en geaardheid, met elkaar in gesprek gingen om het wederzijds respect te bevorderen.

Le Mans

In onder meer Le Mans bestaat de deursticker al een aantal jaren. Daar doen zo’n 70 horecazaken mee. De uitbaters hebben het Charte d’Accueil et de Bienvenue Lesbiennes et Gay Friendly ondertekend en de zaken zijn te herkennen aan een speciale regenboogsticker (foto).

(Bron: RTV Katwijk; foto: Roze Golf)

