LHBTI-asielzoekers demonstreren in Den Haag tegen IND

In Den Haag hebben dinsdag meer dan 200 LHBTI-asielzoekers gedemonstreerd voor een nieuwe werkinstructie van de IND.

De demonstratie was georganiseerd door LGBT Asylum Support.

De vraag ‘Wie is hier de baas? stond tijdens de demonstratie centraal. Daarmee werd gedoeld op het feit dat de staatssecretaris vorig jaar bepaalde dat de IND niet meer naar het ‘bewustwordingsproces’ en de ‘zelfacceptatie’ van de LHBTI-asielzoeker mocht kijken om te bepalen of de asielzoeker wel homo is. Toch toetst de IND nog steeds op deze begrippen. Ook rechters gaan daar in mee.

Niet Gay Genoeg

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) kreeg als lid van de commissie Justitie & Veiligheid ruim vierduizend handtekeningen overhandigd die waren verzameld met de petitie #Niet Gay Genoeg 2.0.

De demonstranten werden toegesproken door onder meer de Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Bram van Oijk (GroenLinks).

‘I am who I am’

Onder de demonstranten waren verschillende LHBTI-asielzoekers van wie hun asielaanvraag door de IND werd afgewezen. In sommige gevallen betrof het LHBTI-asielzoekers die al meer dan 10 jaar in procedure zijn. Roerend was het verhaal van de blinde homoseksuele Ahmad uit Iran die door de IND meerdere keren werd afgewezen. Hij wacht al 11 maanden op een nieuwe beslissing door de IND. ‘They can’t change me what ever decision they will take. I am who I am.’

Binnenkort komt LGBT Asylum Support met een rapport over de situatie van LHBTI-asielzoekers dat bestemd is voor staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

