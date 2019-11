Biseksuele vrouwen vaker slachtoffer van seksueel geweld

on

Seksueel geweld en grensoverschrijding komen veel vaker voor onder lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) personen dan onder heteroseksuele personen. Maar liefst een derde tot de helft van de biseksuele vrouwen heeft dat meegemaakt.

Dat blijkt uit een nadere analyse van Rutgers op data uit Seksuele Gezondheid in Nederland 2017.

Rutgers deed onderzoek naar de seksuele gezondheid van mannen en vrouwen die zich aangetrokken voelen tot en/of seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Binnen de groep biseksuelen is onderscheid gemaakt tussen mensen die evenveel of vooral op seksegenoten vallen (samengenomen), en mensen die vooral op het andere geslacht vallen.

Nog niet eerder is zo gedetailleerd naar LHB’s gekeken. Dat blijkt zinvol; met name in de groep biseksuele vrouwen vallen dan verschillen op.

Seksueel geweld

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat seksueel geweld vaker voorkomt bij LHB-personen dan bij heteroseksuele personen. Nu blijkt dat biseksuele vrouwen verreweg de meeste ervaring hebben met seksueel geweld. Ruim de helft van de biseksuele vrouwen die evenveel of vooral op vrouwen vallen, heeft dit meegemaakt.

Dat geldt voor een derde van de biseksuele vrouwen die vooral op mannen vallen. Ter vergelijking: van de heteroseksuele vrouwen maakte 21% ooit seksueel geweld mee, en van de lesbische vrouwen 27%. De eerste ervaringen met seksueel geweld hebben biseksuele vrouwen vaak tussen de 10 en 14 jaar.

Bij mannen hebben zij die seks hebben met mannen het meest te maken met seksueel geweld. Dat zijn homoseksuele, maar ook biseksuele mannen. Een kwart van hen heeft seksueel geweld meegemaakt. Van de heteroseksuele mannen heeft 5% ervaring met seksueel geweld. Meestal hebben homoseksuele en biseksuele mannen seksueel geweld ervaren tussen hun 15de en 19de jaar, vaak rond hun coming out, en buiten de context van een vaste relatie.

Seksueel actiever

Het onderzoek laat ook zien dat mannen die seks hebben met mannen en biseksuele vrouwen seksueel actiever zijn dan hetero-personen. Ze hebben vaker seks en meer (losse) sekspartners dan hetero’s. Ook gebruiken ze vaker alcohol of verdovende middelen bij seks en doen ze meer aan sexting en online dating. Deze factoren vergroten mogelijk ook de kans om een sekspartner tegen te komen die over je grenzen gaat.

(Bron: Rutgers)

