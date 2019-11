Onderzoek: Wachttijden voor trangenderzorg nog altijd lang

on

De wachttijden in de zorg voor transgenderpersonen blijven onverminderd lang. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van minister Bruins van Medische Zorg dat dinsdag naar buiten is gekomen.

Dat meldt de NOS. Veel mensen die transgender zijn moeten soms wel anderhalf jaar wachten op een eerste intake-gesprek, en dat heeft veel gevolgen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat deze lange wachttijd in toenemende mate leidt tot gevoelens van somberheid en depressie onder de wachtenden. Sommigen hebben zelfs te kampen met suïcidale gedachten die ervoor zorgen dat mensen in een sociaal isolement komen.

Op dit moment vinden de meeste behandelingen plaats in Amsterdam UMC en het UMCG in Groningen. Wel is de afgelopen jaren het aantal plekken waar transgenderzorg wordt aangeboden toegenomen,

Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie: ‘Helaas vertaalt zich dat nog niet in kortere wachttijden en betere zorg. En dat is keihard nodig. Iedereen moet alles op alles zetten om die wachttijd verder terug te dringen. Meer zorgaanbod en eenvoudigere procedures.’

Minister Bruins zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat er het afgelopen jaar veel is gedaan, maar erkent ook dat er nog veel moet gebeuren om de wachtlijsten terug te dringen.

Wachttijden

Gemiddelde wachttijd voor intake: 41 weken

Totaal aantal wachtenden voor intake: 2820

Na de intake hebben transgenderpersonen nog met veel andere wachtlijsten te maken. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde wachttijd voor een chirurgische ingreep bij het Amsterdam UMC ongeveer 207 dagen.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

