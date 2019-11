Financiering Eurovisie Songfestival in Rotterdam bijna rond

on

‘De meeste seinen staan op groen’, zegt minister Arie Slob (Media) als het gaat om de financiering van het Eurovisie Songfestival. De minister denkt extra geld uit de Algemene Mediareserve te kunnen gebruiken.

Dat meldt RTV Rijnmond.

Door meevallende reclame-inkomsten is er meer geld dan gedacht. Bedragen noemt de minister niet; hij denkt ‘begin december de knoop door te hakken’.

In de pot met reserves zit geld dat al voor de omroepen is gereserveerd. De overheid trekt dus geen extra geld uit.

Slob waarschuwt dat als er geld uit de reserves gehaald wordt, het niet meer aan andere zaken kan worden uitgegeven. Volgens de NPO zijn de omroepen daar al mee akkoord gegaan.

De NPO is blij dat de meeste seinen op groen staan, ‘Maar formeel staat er nog niks op papier, daar wachten we nog wel even op’, benadrukt een woordvoerder tegenover de NOS. Dat er waarschijnlijk geld komt, is volgens de NPO ‘goed nieuws voor Nederland’.

Minister Slob hoopt dat het bij een eenmalige gebeurtenis blijft. ‘Het is leuk om te winnen, maar dan heb je wel een opgave’, aldus de minister. ‘Het winnen is Ierland drie keer overkomen, dat moeten wij niet hebben.’

Het thema van het songfestival dat volgend jaar in Rotterdam in Rotterdam wordt gehouden, is ‘Open Up‘

De totale begroting voor registratie van het Songfestival is 26,5 miljoen euro.

De NPO betaalt 2,5 miljoen euro daarvan, omroep AVROTROS 2 miljoen. De EBU – European Broadcasting Union- draagt 9,6 miljoen bij.

Blijft er 12,4 miljoen euro, over, waarvoor de omroepen een verzoek bij de overheid hebben gedaan. Dat geld zou dus eventueel uit de reserves van de omroepmiddelen kunnen komen.

Bovenop het geld voor de registratie op televisie, trekken de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland nog 15,5 miljoen euro uit voor het evenement. Dat geld gaat vooral naar de beveiliging en festiviteiten in de stad.

(Bron: RTV Rijnmond, NOS)

