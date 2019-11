GGD IJsselland: Veel meer SOA’s sinds beschikbaarheid PrEP

on

GGD IJsselland ziet een forse toename van het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen bij mannen die seks hebben met andere mannen.

Hariette van Buel van GGD IJsselland ziet vooral een toename bij mannen die PrEP-pillen slikken. In het derde kwartaal van dit jaar had 27,1 procent van alle mannen die zich lieten testen een SOA. ‘Dat is echt waanzinnig hoog’, aldus Van Buel in de Roze Golf van zondag 24 november, ‘Zo hoog hebben we het nog nooit gehad.’

Prep voorkomt besmetting met het hiv-virus, maar helpt niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

Van Buel denkt dat vooral de combinatie van PrEP en het gebruik van drugs leidt tot risicogedrag.

Condoom

‘Het kan zijn dat het een tijdelijke tendens is’, zegt Van Buel, ‘Zo van ik heb nu PrEP dus ik kan los gaan, maar we zien ook bewegingen dat als je een aantal keren een SOA hebt gehad en wèèr anti-botica moeten slikken, mannen gaan denken: hier heb ook niet echt zin in en zelfs stoppen met PrEP en weer overgaan tot alleen het gebruik van een condoom, of overgaan op de combinatie PrEP en condoom.’

Inloopspreekuur

GGD IJsselland start woensdag 4 september met PrEP-zorg. Het inloopspreekuur dat elke tweede woensdagmiddag van de maand werd gehouden, komt te vervallen wegens tekort aan personeel.

(Bron: Roze Golf; foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel