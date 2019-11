Kerstconcert ten bate van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren

on

In Amsterdam wordt zaterdag 14 december een kerstconcert gehouden met als doel geld in te zamelen voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren.

Het concert wordt georganiseerd door COC Nederland, het Leger des Heils en de Amsterdamse zorgorganisatie HVOQuerido.

In Amsterdam alleen al gaat het om naar schatting om 600 jongeren. Voor heel Nederland bestaat de groep uit zo’n 3000 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, die buiten het bereik van de reguliere dak- en thuislozenzorg blijft, zo blijkt uit recent onderzoek van Movisie in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

Deze jongeren komen vooral op straat terecht omdat hun coming out als LHBTI’er thuis leidt tot hevig conflict, een situatie die vaak eindigt met uitstoting of weglopen.

Het programma op zaterdag 14 december in de Westerkerk wordt ingevuld door talloze artiesten en muzikanten. Het concert wordt voorafgegaan door een kerstsamenzang op het Homomonument met een koperensemble en soep en koffie van het Leger des Heils (aanvang 19:00). Om 20:00 uur begint het concert in de Westerkerk. Een vertelling van predikant Wielie Elhorst loopt als een rode draad door het programma.

Kaarten kosten € 17,50,. Voor wie meer wil bijdragen zijn er kaarten van € 40,00 beschikbaar. Wie die avond niet kan maar wel wil doneren, kan dat doen via de ticketpagina.

