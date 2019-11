Roze Golf 24-11: Dansen om homoseksualiteit te bespreken

on

De Roze Cast is een dansgroep van acht roze senioren die optreedt om homoseksualiteit onder ouderen bespreekbaar te maken.

Maar al te vaak zijn roze ouderen eenzaam, omdat ze niet open kunnen zijn te midden van leeftijdgenoten in verzorgingshuizen. Kijk hier voor meer informatie.

GGD IJsselland start woensdag 4 december met het verstrekken van PrEP-pillen. Er is ruimte voor 150 mannen. Wie in aanmerking wil komen voor PrEP-zorg via de GGD kan zich aanmelden.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 24 november tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

