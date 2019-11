Roze senioren dansen donderdag een voorstelling in Hengelo

on

De Roze Cast komt op uitnodiging van COC Twente-Achterhoek donderdagmiddag 21 november naar Hengelo. De Roze Cast bestaat uit acht oudere amateurdansers en is een initiatief van Introdans en SWOA uit Arnhem.

Het doel van de dansvoorstelling is om LHBTI-ouderen zichtbaar te maken. Voor veel roze senioren is het moeilijk open te zijn over hun geaardheid. Ze groeiden op in een tijd waarin homoseksualiteit niet of nauwelijks bespreekbaar was. Met het choreografieproject Roze Cast willen Introdans en SWOA graag een taboe doorbreken voor deze ouderen.

De ouderen dansen onder leiding van choreograaf Adriaan Luteijn.

Donderdag 21 november is Roze Cast om 15 uur te zien in theater ’t Berflo aan het Apolloplein 1 in Hengelo. Aansluitend aan de voorstelling gaan de dansers in gesprek met het publiek.

Gratis kaartjes zijn te reserveren via info@coctwenteachterhoek.nl.

(Foto: Hans Withoos)

