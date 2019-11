Roze Golf 17-11: Melina Lameé helpt mensen met problemen

on

Zangeres Melina Lameé uit Almelo heeft al een bewogen leven achter de rug. Figuurlijk, maar ook letterlijk: op haar zestiende vertrok ze naar Parijs en kon ze aan de slag als danseres in Le Moulin Rouge.

Nu wil ze zich inzetten voor LHBTI’ers die uit huis zijn gezet vanwege hun geaardheid of te maken krijgen met geweld. Haar droom is een eigen opvanghuis. In de Roze Golf vertelt Melina Lameé over zichzelf en over haar droom.

Kijk hier voor meer informatie over haar stichting Safehouses.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 17 november tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

