Twee mannetjespinguïns zitten in Amersfoort op gekaapt ei

Twee mannetjespinguïns broeden op een ei in Dierenpark Amersfoort. ‘Homoseksualiteit komt vaker voor bij pinguïns, opmerkelijk is wel dat dit stel nu ook een ei heeft weten te bemachtigen’, zegt dierverzorger Marc Belt tegen RTV Utrecht.

‘De mannetjes hebben het ei op een onbewaakt moment overgenomen van een heterokoppel.’



Het broedseizoen is volop aan de gang in het verblijf van de zwartvoetpinguïns. ‘Het homokoppeltje zorgt goed voor het ei, de mannetjes broeden allebei om en om’, vertelt Belt. Het pinguïn-heterokoppel heeft in de tussentijd een nieuw ei gelegd en is in een nest verderop ook druk aan het broeden.



In Dierenpark Amersfoort is het eerste pinguïnkuiken al gespot door de verzorgers en er worden binnenkort dus nog meer kuikens verwacht. ‘Onder die nieuwe kuikens hopen wij natuurlijk ook eentje van het homokoppel te verwelkomen, we wachten het af’, aldus de dierverzorger.

(Bron en screenshot: RTV Utrecht)

