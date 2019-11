Kritiek Europa op Poolse wet die voorlichting illegaal maakt

on

Het Europees Parlement bekritiseert een wetsvoorstel dat in polen seksuele voorlichting aan minderjarige strafbaar maakt. In een donderdag aangenomen resolutie uiten leden van het Europees parlement ‘hun diepe bezorgdheid’ over het wetsvoorstel.

Leraren die seksuele voorlichting geven aan minderjarigen riskeren, als het wetsvoorstel wordt aangenomen in het Poolse parlement, een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.

Er ligt in Polen ook een voorstel op tafel om deze straf naar vijf jaar te verhogen. Het wetsontwerp is een wijziging van de reeds bestaande Poolse antipedofilie-wet.

Het Europees Parlement veroordeelt de recente ontwikkelingen in Polen die erop gericht zijn verkeerde informatie te verspreiden en seksuele voorlichting te stigmatiseren en te verbieden. De EP -leden roepen het Poolse parlement op het wetsontwerp te verwerpen.

Meer geld

De leden van het Europees Parlement benadrukken dat voorlichting aan jongeren over gendergelijkheid, instemming en wederzijds respect kan helpen genderstereotypen, homofobie, transfobie en gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden.

De resolutie stelt verder dat er een belangrijke rol voor maatschappelijke organisaties is weggelegd voor het geven van seksuele voorlichting en dringt aan op adequate EU-financiering van deze experts.

