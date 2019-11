Federatie Zwitserse Protestantse Kerk staat homohuwelijk toe

on

De Zwitserse Evangelische Kerkenbond (SEK) heeft besloten huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht binnen de kerk toe te staan. Bij de SEK zijn een kleine 2,5 miljoen mensen aangesloten.

Tijdens een vergadering van de federatie stemden 45 gedelegeerden voor, tien tegen en vijf onthielden zich van stemming.

Elke aangesloten kerk moet zelf beslissen of er daadwerkelijk homohuwelijken gesloten kunnen worden. De Zwitserse Evangelische Alliantie (SEA) heeft inmiddels laten weten de beslissing van de SEK te betreuren.

De stemming werd gehouden omdat in Zwitserland gewerkt wordt aan een wettelijke openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Binnen de SEK was eerder al gesteld ‘iemand niet zijn seksuele oriëntatie kiest, maar dat het bepaald is door Gods creatieve wil’. Dat standpunt was voor verschillende gedelegeerden reden om voor het voorstel te stemmen.

(Bron: Evangelical Focus, CIP)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws