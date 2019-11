Duitsland werkt aan een wettelijk verbod op homogenezing

on

Iedereen die homo’s en lesbiennes probeert te veranderen met een zogenoemde conversietherapie kan in de toekomst een gevangenisstraf van maximaal een jaar verwachten. Minister Jens Spahn van Volksgezondheid werkt aan een wettelijk verbod, maar met uitzonderingen.

‘Homoseksualiteit is geen ziekte’, aldus Spahn. ‘We willen zogenaamde conversietherapieën zoveel mogelijk verbieden.’

‘Waar deze therapieën worden gebruikt, ‘veroorzaakt dit vaak ernstig lichamelijk en geestelijk lijden’, zei de minister Spahn (foto). ‘Deze veronderstelde therapie maakt je ziek en niet gezond.’

Een verbod is ‘ook een belangrijk sociaal teken voor iedereen worstelt met zijn homoseksualiteit’. De boodschap is: ‘Het is ok zoals je bent.’

‘Ongepaste invloed’

Spahn’s wetsvoorstel stelt: ‘Deze wet is van toepassing op behandelingen die gericht zijn op het veranderen of onderdrukken van seksuele geaardheid of zelf-waargenomen seksuele identiteit.’

Het verbod moet in het algemeen gaan gelden voor personen jonger dan 18 jaar. Ongeacht de leeftijd wordt conversietherapie verboden bij personen die niet uit vrije wil in therapie gaan, maar beïnvloed zijn door bedrog, dwaling, dwang of bedreiging. De nieuwe wet wordt ook van toepassing op pastorale en psychotherapeutische gesprekken: ‘Het verbod is van toepassing wanneer de gesprekspartner probeert ongepaste invloed uit te oefenen op seksuele geaardheid of de zelf-waargenomen seksuele identiteit’, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Uitgesloten

In het geval van adolescenten tussen de 16 en 18 jaar, is het verbod niet van toepassing als de arts bewijst dat de betrokken persoon het nodige inzicht heeft in de betekenis en de reikwijdte van de behandeling.

Uitgesloten van het verbod zijn ook behandelingen voor aandoeningen van seksuele voorkeur zoals exhibitionisme of pedofilie. Hetzelfde geldt voor therapieën voor genderidentiteitsstoornissen.

De ‘conversietherapieën’, in vooral Amerika, maar ook in Duitsland, hebben tot doel de homoseksuele oriëntatie van een persoon te veranderen en deze om te zetten in heteroseksueel of aseksueel gedrag. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de therapieën, integendeel, ze kunnen volgens deskundigen ernstige mentale stress veroorzaken.

Nederland

In Nederland is het aanbieden van genezingstherapieën niet verboden. Eerder dit jaar pleitte D66 in de Tweede Kamer voor een verbod en werd daarbij gesteund door de vereniging van jeugdartsen.

In België, Verenigd Koninkrijk en Spanje kunnen ‘homogenezers’ vervolgd worden.

Malta stelde in 2016 een verbod in op zogenoemde conversietherapieën en was daarmee het eerste land in Europa.

(Bron en screenshot: ZDF)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws