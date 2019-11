Zwitserse peuterspeelzaal weigert tweeling met twee vaders

on

Een peuterspeelzaal in Lenzburg in het Zwitserse kanton Aargau heeft de tweeling Rafael en Rahul geweigerd omdat de ouders twee vaders zijn.

Gevraagd door de krant ‘Lenzburger Bezirks-Anzeiger’ zei de verantwoordelijke van de peuterspeelzaal dat een dergelijke gezinssamenstelling ‘noch normaal noch natuurlijk’ was.

‘Ze zei dat kleintjes erg gemeen tegen elkaar kunnen zijn, dus ze wilde geen kinderen van een homopaar’, zei een van de vaders tegen de krant.

‘Discriminerend gedrag is niet wenselijk in peuterspeelzalen’, aldus Regula Aeschbach van de vereniging Spielgruppen Aargau in de krant.

Of de twee vaders, Michael en Rosha, hun zonen naar een andere peuterspeelzaal brengen, weten ze nog niet. Ze overwegen te wachten tot de tweeling oud genoeg is om volgend jaar naar school te gaan.

‘Het is goed dat onze zaak een discussie over homofobie in de samenleving veroorzaakt. We hopen dat lesbische of homoseksuele paren niet langer met dergelijke discriminatie te maken zullen krijgen’,aldus Michael.

(Bron: Lenzburger Bezirks-Anzeiger,; foto: Caroline Frei / Lenzburger Bezirks-Anzeiger)

