Parijs krijgt monument voor geëxecuteerde homoseksuelen

Parijs krijgt een monument voor veroordeelde en geëxecuteerde homoseksuelen. Dat heeft locoburgemeester Emmanuel Grégoire van Parijs gezegd tegen website Têtu.

‘Het idee is om zo snel mogelijk een herdenkingsplaats te creëren voor mensen die zijn gedeporteerd en vermoord vanwege hun homoseksualiteit’, aldus Grégoire.

Het monument komt waarschijnlijk aan de Allée Marcel Proust (foto) in het achtste arrondissement, vlak bij de Champs-Elysdées. Nog voor het eind van het jaar moet er meer duidelijkheid komen over de plaats waar het monument komt.

Al jaren wordt er door homo-organisaties geijverd voor een dergelijk monument. De verenging Les Oublié.e.s de la Mémoire is verantwoordelijk voor het ontwerp. Dat ontwerp moet vervolgens goedgekeurd worden door de autoriteiten.

Gedenkplaat

In oktober 2014 is er een gedenkplaat onthuld voor Bruno Lenoir en Jean Diot. Zij zijn de laatste twee ter dood veroordeelde homo’s in Frankrijk. Zij werden in 1750 ter dood gebracht.

De gedenkplaat is te vinden in het trottoir van de Rue Montorgueil in het tweede arrondissement in Parijs ter hoogte van nummer 67, de plek waar ze werden gezien ‘in een onfatsoenlijke houding en op een verwerpelijke manier’.

In Frankrijk was het verrichten van homoseksuele handelingen tot 1791 verboden.

(Bron: Tétu; foto: Wikimedia Commons)

