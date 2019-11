Roze Golf 03-11: Syfilis en diversiteit en techniek op Saxion

on

Dinsdag is er een mini-symposium over diversiteit en techniek op Hogeschool Saxion in Enschede. Marco en Mark vertellen waarom het belangrijk is dat je jezelf kunt zijn op de werkvloer.

Kijk hier voor meer informatie over het symposium en het aanmeldingsformulier.

Hanneke kwam er tijdens haar studie achter dat ze meisjes leuker vond dan jongens. Haar ouders hadden er het maar moeilijk mee. In de Roze Golf vertelt Hanneke haar verhaal.

Henriette van Buel van GGD IJsseland heeft het over ‘de SOA van de Week’. Deze week is dat syfilis. Het advies van Henriette: laat je testen.

Kijk hier voor de adressen van een GGD bij jou in de buurt.

