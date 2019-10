Thema Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam: Open Up

on

‘Open Up’ is het thema van het Eurovisie Songfestival dat volgend jaar in Rotterdam gehouden wordt. Het thema werd donderdagavond bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Dat thema wordt de basis de drie liveshows.

‘We hebben gezocht naar een thema dat vertelt waar Nederland voor staat; een land met een open blik naar de wereld, waar we onze mening, met respect voor elkaar, niet onder stoelen of banken steken,’ zei executive producer Sietse Bakker in De Wereld Draait Door. ‘Met deze slogan nodigen we mensen uit zich open te stellen voor de ander, voor meningen, elkaars verhalen en natuurlijk voor elkaars muziek.’

‘Het is een prachtig thema, dat heel erg bij onze stad past’, reageerde de Rotterdamse wethouder Said Kasmi van Cultuur en Toerisme. Volgens hem is de stad ‘altijd in ontwikkeling, een stad met een open mind en altijd op de toekomst gericht.’

Feest

De invulling van het thema moet nog worden uitgewerkt. ‘We staan letterlijk open voor ideeën. We willen het feest samen met de Rotterdammers vieren”, aldus wethouder Kasmi.

Ook cabaretier en songfestivalfanaat Richard Groenendijk vindt het een passend thema. ‘Het gaat voor mij ook heel erg over welkom zijn. Volgens mij is dit een stad waar iedereen welkom is, van over de hele wereld. Een mooier thema kun je niet hebben.’

Workshops

Het thema is tot stand gekomen na workshops met tientallen mensen uit de creatieve sector en straatgesprekken met mensen in heel Nederland. Volgens de organisatie is de slogan bedoeld om zelf nader in vullen. Sietse Bakker: ‘Open Up to each other, Open Up to music, Open Up to Rotterdam. Voel de vrijheid om deze slogan op je eigen manier aan te vullen.’

De halve finales van het songfestival worden volgend jaar gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei. De finale is op 16 mei. De kaartverkoop start naar verwachting in december.

Slogans van de afgelopen jaren:

2019 Dare to Dream (Tel Aviv)

2018 All Aboard (Lissabon)

2017 Celebrate Diversity (Kiev)

2016 Come Together (Stockholm)

2015 Building Bridges (Wenen)

(Bron: NOS, RTV Rijnmond; screenshot: bekendmakingsvideo)

