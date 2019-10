Toestand in Tsjetsjenië onveranderd slecht voor LHBTI’ers

on

Ondanks internationale protesten worden LHBTI’ers in Tsjetsjenië nog steeds stelselmatig geconfronteerd met geweld en martelingen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC News, die een aantal getuigen sprak.

Sinds 2017 worden LHBTI’ers in Tsjetsjenië vervolgd vanwege hun geaardheid.

In april 2017 kamen de eerste berichten over het opsluiten en martelen van homoseksuelen naar buiten via de krant Novaja Gazeta.

ABC News meldt dat er minstens 200 gevallen bekend zijn van mishandelingen van LGBTI’ers in de Russische deelrepubliek.

Veel mensen durven niet te praten met journalisten of alleen op basis van anonimiteit. Ze vrezen represailles en zijn bang dat hun familie wat wordt aangedaan

Amin Dzhabrailov is het land ontvlucht en hij vertelde zijn verhaal aan ABC News. Hij was aan het werk in zijn kapsalon in Grozny toen op een dag in 2017 drie mannen de zaak binnen kwamen, hem grepen en hem in de kofferbak van een gereedstaande auto gooiden.

Gedurende enkele dagen werd hij, geboeid aan een stoel, bont en blauw geslagen en geëlektrocuteerd, terwijl hij onder druk werd gezet om de namen van andere homoseksuele mannen te noemen.

‘Ze deden mijn schoenen uit … en ze zetten me tegen de muur, trokken een zak over mijn hoofd…. Die vent laadde zijn pistool op en plaatste die hier op mijn hoofd. En ik begon de muur met mijn bloed te schilderen. En hij zei dat dit mijn laatste seconden waren.’

Het interview met Dzhabrailov maakt deel uit van een nog uit te zenden aflevering van ‘Nightline’. Het team, geleid door buitenland-correspondent James Longman, heeft een jaar lang met meerdere slachtoffers van de anti-LHBTI-campagnes van de veiligheidsdiensten van Tsjetsjenië gesproken in Rusland en landen in Europa waar ze naar toe zijn gevlucht.

Het team reisde ook naar Tsjetsjenië, waar Longman hoge functionarissen confronteerde met de beschuldigingen van mishandelingen en geweld tegen LHBTI’ers. De Tsjetsjeense autoriteiten ontkennen de beschuldigingen.

De in Grozny geboren populaire zanger Zelimkhan Bakayev zou een van de slachtoffers zijn. Hij zou zijn opgepakt, zijn gemarteld en gedood. Officieel is zijn verdwijning nooit opgehelderd.

Kijk hier naar een clip van het nummer Nana van Zelimkhan Bakayev.

(Bron: ABC Nieuws, Roze Golf)

Categorieën:Nieuws