Bij Poolse verkiezingen draait om ‘gevaarlijke homorelaties’

In Polen zijn zondag verkiezingen. De ultra-conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) lijkt af te stevenen op de absolute meerderheid.

De campagne van PiS richt op ‘gevaarlijke homorelaties’, die de traditionele Poolse familiewaarden bedreigen.

‘Dat is de inzet van deze verkiezingen. Als we normale relaties willen hebben en niet twee papa’s, of twee mama’s, dan moeten wij deze verkiezingen winnen’, hield PiS-leider Jaroslaw Kaczynski zijn achterban onlangs voor.

Nieuwe levensstijl

De anti-homogevoelens worden ook aangewakkerd door de katholieke kerk in Polen. En die boodschap slaat bij veel Poolse kiezers aan. Nieuwsuur sprak met Jan Bienias. Hij rijdt voor de Katholieke Stichting rond met een bus. Hij waarschuwt mensen voor homo’s. ‘Tegenwoordig zegt men niet meer dat homoseksualiteit verkeerd is, het wordt zelfs gepromoot. Door met deze bus te rijden, ben ik me er bewuster van geworden dat deze actie hard nodig is.’

‘Homoseksualiteit, abortus, anticonceptie en pedofilie, het is van hetzelfde laken en pak. Iemand kan beweren dat het afzonderlijke onderwerpen zijn, maar ze zijn allemaal verbonden met een nieuwe levensstijl’, zegt Bienias. ‘Ik zou haat zaaien tegen homoseksuelen. Over wat voor haat hebben ze het? Ik lever concrete informatie over seksuele voorlichting, over homorelaties en pedofilie.’

Familiewaarden

De PiS-partij is niet zomaar populair. De partij begrijpt goed dat veel Polen naar veiligheid zoeken. Op economisch gebied, maar ook cultureel. De Poolse natie en de katholieke familiewaarden moeten worden beschermd. Homo’s passen daar niet bij.

(Bron: NOS/Nieuwsuur)

