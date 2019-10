Roze Golf 13-10: De Regenboogdagen rond Coming Out Dag

on

Het is een goede gewoonte geworden in Enschede: in de week van de Coming Out Dag is er van alles te doen tijdens de Regenboogdagen.

Zo was er de afgelopen week een bijeenkomst met de voetbalvrouwen van FC Twente en was er een luisteravond met verhalen van LHBTI’ers. In de Roze Golf een verslag.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 13 oktober tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

