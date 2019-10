Campagne ‘#kweetnie’: praat als je twijfelt over je geaardheid

on

Vrijdag, op Coming Out Dag, is de campagne onder de hashtag #kweetnie van start gegaan om jongeren er toe te bewegen makkelijker te praten over hun geaardheid. De overheidscampagne werd gelanceerd door staatssecretaris Blokhuis.

Volgens de staatssecretaris denken jongeren die het gevoel hebben dat ze homo, lesbisch, bi, non-binair of transgender zijn vier tot vijf keer vaker over suïcide dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten.

‘Door over je zoektocht en onzekerheden te praten bij het ontdekken van je seksuele oriëntatie kunnen we levens redden’, vindt Blokhuis. In de campagne worden jongeren onder de bereikt met de boodschap dat het niet erg is om te twijfelen. Ook vertellen bekende influencers hun verhaal.

Verder is de website www.iedereenisanders.nl vernieuwd. Die site biedt begrip en geeft feitelijke informatie, ook voor ouders. Ook zijn er verhalen te lezen en te zien van andere LHBTI’ers, zoals het verhaal van Imran (foto).

Staatssecretaris Blokhuis zei in het NOS Radio 1 Journaal dat hij geregeld jongeren uit bijvoorbeeld streng gelovige islamitische of christelijke gezinnen spreekt die veel moeite hebben om hun verhaal te vertellen: ‘Het ongeluk druipt van de gezichten af, dat gun je niemand. Ik wil een ambassadeur zijn voor deze jongeren en ik wil ze een hart onder de riem steken.’

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron: NOS; foto: screenshot iedereenisanders.nl)

