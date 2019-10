HolyBe voor christelijke LHBTI-jongeren gaat vrijdag van start

on

Op Coming Out Dag wordt in Utrecht een nieuw online platform gelanceerd gericht op christelijke lhbti-jongeren. Op HolyBe vloggen verschillende christelijke LHBTI-jongeren over hun eigen leven, hun vragen en zoektocht.

Tieners kunnen zo rolmodellen vinden en ook reageren en vragen stellen.

Het platform is een initiatief van LCC Plus, een alliantie van christelijke LHBTI-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring.

Joëlle Bakhuis, een van de initiatiefnemers: ‘Het begon met een droom, een idee. Op een mooie zomeravond 2018 werd dat idee uitgewerkt. Later werd het een team, wat stilletjes maar hard werkte aan de realisering. Vrijwillig en gedreven, omdat we vinden dat het nodig is dat het er komt.’

Sanna de Boer, projectmanager van de LCC Plus Projecten vult aan: ‘Het is mooi om te zien dat wij op de coming-out dag als het ware uit de kast komen met deze nieuwe website. Want waar vind je als tiener/jongere nu informatie als je zelf LHBT’er en christen bent? In onze vlogs proberen we zoveel mogelijk onderwerpen aan te kaarten en het gesprek met de tieners en jongeren aan te gaan. Je bent namelijk niet de enige.’

(Bron en afbeelding: LCC Plus)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws