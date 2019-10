Vrijdag is het Coming Out Dag met de regenboogvlag in top

on

Vrijdag 11 oktober is het Coming Out Dag, de dag waarop gevierd wordt dat iedereen zich zelf kan zijn. Coming Out Dag werd voor het eerst gehouden in 1988 in de Verenigde Staten.

Sinds 2009 wordt Coming Out Dag ook in Nederland gehouden op initiatief van de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald Plasterk.

De Coming Out Dag moet bijdragen aan de sociale acceptatie van LGBTI’ers.

In diverse plaatsen vrijdagochtend de regenboogvlag gehesen op onder meer scholen en gemeentehuizen. Ook op het provinciehuis wappert vrijdag de regenboogvlag.

In Enschede worden vanwege Coming Out Dag de Regenboogdagen gehouden. Zo is er zaterdagavond een groot Miauw-feest. De Roze Golf geeft twee toegangskaarten weg. Wie kans wil maken, moet vòòr donderdagavond 10 oktober 18:00 uur een mailtje sturen naar rozegolf@rtvoost.nl.

Ook in Hengelo en Zwolle worden activiteiten georganiseerd. In Deventer wordt de Wilhelminabrug uitgelicht met de kleuren van de regenboog.

