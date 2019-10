Orpheus organiseert wandeling langs de Maas bij Ravenstein

on

Het station van Ravenstein is zondag 26 oktober het begin- en eindpunt van een wandeling van Orpheus, een vereniging voor iedereen die te maken krijgt met homo-, lesbische-, of biseksuele gevoelens binnen een hetero relatie.

De wandeling is ongeveer 10 km lang en voert door landelijk gebied, over smalle asfaltweggetjes en groene graspaden en door de uiterwaarden van de Maas. Onderweg is er een stop in Demen. Na afloop is er de mogelijkheid om wat te gaan eten bij Het Veerhuis in Ravenstein.

De wandeling start om half twee, voorafgaand is er voor de liefhebbers koffie of thee bij Bistro Het Spoortje naast het station.

Aanmelden kan op het volgende e-mail adres: irenevdlelie@hotmail.com met vermelding van naam en mobile telefoonnummer en of je na afloop mee wilt eten.

Meer informatie is te vinden op de site van Orpheus.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda