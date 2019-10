Grote betoging in Frankrijk tegen IVF-behandeling lesbiennes

on

In Parijs hebben tienduizenden mensen betoogd tegen een wetsvoorstel dat ivf-behandelingen voor lesbiennes en alleenstaande vrouwen mogelijk maakt.

De demonstratie was georganiseerd door een twintigtal organisaties, de meeste uit conservatief katholieke hoek, waaronder ‘La Manif Pour Tous’ en de alliantie voor katholieke families, die in 2013 de protesten tegen het homohuwelijk organiseerden.

Volgens de organisaties worden als de wet er door komt, kinderen berooft van een vader.

‘Wat mij zorgen baart, is dat als we accepteren dat een kind geen vader in zijn leven hoeft te hebben, we een samenleving creëren waarin kinderen geen rolmodellen meer hebben’, zei een van de betogers tegen France24. Ze gruwt bij de gedachte dat ze op een dag aan haar kind zou moeten uitleggen waarom sommige kinderen twee moeders hebben en geen vader.

In Frankrijk hebben alleen heterokoppels toegang tot ivf. De regering Macron wil daar verandering in brengen. Lesbische stellen en alleenstaande vrouwen die toch kinderen willen via ivf, nemen nu vaak hun toevlucht tot Belgische ziekenhuizen.

Volgens de politie waren er zo’n 75.000 demonstranten op de been; volgens de organisatoren 600.000.

Een aantal tegendemonstranten werd door de politie op afstand gehouden.

