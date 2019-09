Ladies Lounge in Deventer met DJ-Lizzy en stadswandeling

on

Zondag 29 september is er weer Ladies Lounge in Deventer, een middagcafé voor vrouwen. Voorafgaand aan de middag in De Fermerie is er een stadswandeling.

Met gids en architect Mariska van der Ziel gaat de wandeling langs een aantal plekken in de binnenstad, waar panden zijn afgebroken en vervangen door nieuwe. Het geeft een divers beeld van moderne architectuur vanaf de jaren ‘60. Het laat zien van hoe en met welke middelen architecten in hun ontwerpen reageren op de monumentaliteit en schaal van de binnenstad.

Ook mannen zijn welkom om mee te wandelen. De deelname is gratis en de wandeling ‘Deventer Met Andere Ogen’ duurt zo’n anderhalf uur. Het vertrek is om 14:30 uur bij De Fermerie aan het Muggeplein 9 Deventer.

Opgeven kan door te mailen naar: architectuurwandeling.deventer@gmail.com

Vanaf 16:00 uur is Ladies Lounge met DJ-Lizzy uit Zwolle. De entree bedraagt twee euro.

