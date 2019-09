IJsland beboet voor tonen Palestijnse vlag tijdens songfestival

on

De publieke omroep van IJsland, RÚV, krijgt een boete van 5000 euro van de EBU, de European Broadcasting Union (EBU), de organisatie achter het Eurovisie Songfestival.

De band Hatari, die IJsland vertegenwoordigde tijdens het songfestival dat dit jaar in Israël werd gehouden, toonde een banner in de kleuren van de Palestijnse vlag met het woord ‘Palestina’ aan het einde van het optreden.

Het is volgens de regels van de EBU niet toegestaan tijdens de uitzending van het songfestival politieke standpunten in te nemen.

De omroep RÚV maakt bezwaar tegen de opgelegde boete. De omroep stelt dat het niet verantwoordelijk is voor het gedrag van artiesten die voor het land deelnemen en zegt dat er alles aan is gedaan om te zorgen dat de band zich aan de regels zou houden. Ook zegt de omroep dat het nooit is uit te sluiten dat artiesten iets doen of zeggen dat niet mag.

Of het optreden van Madonna ook nog gevolgen gaat krijgen, is niet bekend. Aan het einde van haar optreden toonden dansers een Israëlische vlag en een Palestijnse vlag op het podium (foto).

(Bron: NOS; foto: screenshot uitzending songfestival)

