Roze Golf 22-09: Liedjeskenner Daan wordt liedjesschrijver

on

Daan Bartels is een groot kenner en liefhebber van het Nederlandstalige lied.

Hij werkte bij de VARA, programmeert in Het Concertgebouw en organiseert rondwandelingen in Amsterdam langs plekken die een rol speelden in het leven van Ramses Shaffy, Wim Sonneveld en Annie M.G. Schmidt.

Daan Bartels schrijft ook liedjes. Tien daarvan zijn nu op CD verschenen.

In de Roze Golf vertelt Daan over zijn liedjes en hoe ze tot stand gekomen zijn.

Kijk hier voor meer informatie over Daan Bartels en zijn CD ‘Woorden’.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 22 september tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

(Foto: Rizzz Fotografie)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel