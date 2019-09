Youtuber Felipe Neto bedreigd na weggeven van lhbti-boeken

on

De Braziliaanse youtuber, Felipe Neto, wordt bedreigd sinds hij twee weken geleden boeken over homoseksualiteit weggaf op de boekenbeurs in Rio de Janeiro.

Neto, met 34 miljoen abonnees op Youtube, gaf de boeken weg, nadat de burgemeester had geprobeerd het stripboek Avengers: The Children’s Crusade van de beurs Bienal Do Livro Do Rio te laten verwijderen. Op de voorkant van het boek staan de twee mannelijke hoofdrolspelers die elkaar zoenen.

De burgemeester vond dat ongepast, maar de organisatoren van de boekenbeurs, die een kort geding aanspanden tegen het besluit van de burgemeester, werden door de rechter in het gelijk gesteld.

Felipe Neto kocht vervolgens 14.000 boeken met een LGBT-thema en riep zijn abonnees op om ze op te komen halen op de beurs.

Dat leverde hem een talloze bedreigingen op. Volgens de krant O Globo is Neto het doelwit van een lasterlijke, robotgestuurde campagne van overheidsbloggers en functionarissen van de grootste partij in Brazilië, PSL.

‘Het is verschrikkelijk dat een persoon in Brazilië in 2019 niet kan uit spreken en te vechten tegen elke vorm van censuur en onderdrukking zonder bedreigd te worden’, schreef Neto. ‘Dit staat niet op zichzelf. Dezelfde formule is gebruikt om onderzoekers, journalisten, politici en kunstenaars het zwijgen op te leggen die de machthebbers durven te betwisten.’

Felipe Neto zou deze week deelnemen aan een onderwijsconferentie, maar zei om veiligheidsredenen af.



(Bron: O Globo; foto: screenshot Youtube)

