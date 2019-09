Zaterdag na drie jaar de laatste column van Frans Heemskerk

on

Columnist Frans Heemskerk stopt met zijn tweewekelijkse bespiegelingen op de site van de Roze Golf. Komende zaterdag verschijnt zijn laatste column.

Frans schreef drie jaar lang columns over lhbt-gerelateerde zaken. De eerste verscheen op 4 september 2016. Zijn columns werden ook door hem voorgelezen in de uitzending ‘Uit de Kast’ van Radio Capelle. Toen dat programma in april dit jaar stopte, ging hij door met schrijven voor de Roze Golf.

‘De reden om te stoppen is enerzijds het feit dat ik meer ben gaan werken en een column er, terecht, uitziet of het zo uit de mouw geschud is’, schrijft hij in zijn afscheidscolumn die zaterdag gepubliceerd wordt. Anderzijds vreest hij het gevaar van herhaling omdat na zeventig columns zijn visie op roze zaken ‘wel duidelijk is’.

Roze Golf eindredacteur Jan-Erik Plettenburg betreurt het dat Frans stopt met zijn columns, maar heeft er wel begrip voor: ‘Ik ben blij voor Frans dat hij meer gaat werken, hoewel het spijtig is, dat zijn werk kennelijk zoveel vrije tijd kost. Ik had nog lang niet genoeg van zijn visie op lhbt-kwesties. Zijn kijk op roze zaken zette me toch vaak aan het denken. Dat is wat een goede column ook moet doen.’

‘Zijn muziekkeuzes bij de columns waren altijd raak en vaak verrassend. Frans is niet alleen een begenadigd columnist maar ook een kenner van het Nederlandse lied. Ik ga zijn bijdrages missen. Gelukkig gaat hij wel door met zijn dagelijkse blog Aidan’s World.’

