Eerste Pride in Charkov met 2000 deelnemers en 17 arrestaties

Naar schatting tweeduizend mensen hebben zondag meegelopen in de eerste Pride in de Oekrainsche stad Charkov. Aan het einde van de Pride raakten rechtse tegendemonstranten slaags met de politie. Zeventien tegendemonstranten werden opgepakt.

De Pirde was een van de grootste lhbt-demonstraties in Oekraïne. De burgemeester wilde de Pride voorkomen en dreigde voorafgaand met juridische stappen tegen de organisatoren.

Internationale organisaties, waaronder Amnesty International, hadden de Oekraïense autoriteiten opgeroepen de mars toe te staan ​​en voldoende veiligheid te bieden.

De Pride was beperkt tot een plein bij een metrostation in de binnenstad; de deelnemers liepen ongeveer twee uur lang heen en weerover het plein met regenboogvlaggen en riepen leuzen als ‘Charkov voor iedereen, veiligheid voor iedereen!’ en ‘We zijn allemaal gelijk, we zijn allemaal verschillend’.

