Nieuw seizoen van ZondagMiddagSalon in Deventer van start

In Deventer gaat zondag 22 september het nieuwe seizoen van de COC-ZondagMiddagSalon van start. De salon wordt net als in voorgaande seizoenen gehouden in De Fermerie aan het Muggeplein 9.

Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom om mee te spelen met een leuke kwis, gezellig bij te kletsen met oude bekenden of nieuwe gezichten te leren kennen.

Na afloop van de Salon kan er samen, voor eigen rekening, gegeten worden. Opgave daarvoor is noodzakelijk en kan bij De Fermerie of bij COC-Deventer.

Categorieën:Nieuws