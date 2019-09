Roze Golf 15-09: Waarom musical Rent nog steeds actueel is

on

Volgende week vrijdag en zaterdag is de muscial Rent twee keer te zien in het Openluchttheater in Hertme. Het is een musical uit de tijd dat het hiv-virus dodelijk was.

Toch denkt producer Marieke Visser (links op de foto) dat de musical ook nu nog voor een groot publiek van belang is. In de Roze Golf een gesprek over de musical met haar en twee spelers: Marjolein Meijer en Sten Geerdink.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 15 september tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

