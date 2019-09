Cel voor Thoolse tieners na beroven man op ontmoetingsplek

on

Twee jongens hebben een celstraf van 360 dagen opgelegd gekregen voor het beroven van een mam op een homo-ontmoetingsplek bij Rilland. Van de 360 dagen zijn respectievelijk 287 en 254 voorwaardelijk. Twee andere verdachten werden vrijgesproken.

Het groepje van vier Tholen (drie van 19 jaar en één van 18) reed op een avond in april naar de homo-ontmoetingsplek, vlak bij de Kreekraksluizen. Op de weg daar naartoe bedachten ze om voor de grap bij iemand in te stappen. De jongste van het stel stapte bij het slachtoffer in de auto en ze reden het bos in. De andere drie reden er achteraan.

In de auto smeedden ze het plan om het slachtoffer in het bos te beroven. Toen het slachtoffer met de jongste van de vier het bos inliep, kwamen twee anderen van het stel achter hen aan. De vierde vertrok met hun eigen auto. Onder dreiging van een pistool moest de eigenaar zijn autosleutel en telefoon afgeven. Vervolgens gingen de drie mannen er met de auto van het slachtoffer vandoor.

Vrijspraak

Zowel de 18-jarige man als de man die met de auto vertrok, voordat de beroving plaatsvond, zijn vrijgesproken. De een was niet aanwezig bij de beroving, de ander wist niet van de plannen af, omdat hij op dat moment al bij het slachtoffer in de auto zat. Hij verklaarde in de rechtbank verrast te zijn door de situatie waar hij vervolgens in terecht kwam.

De andere twee mannen zijn veroordeeld voor afpersing en diefstal. De ene bedreigde het slachtoffer met het pistool, de ander had een alarmpistool en munitie in zijn bezit.

Tegen alle vier was een celstraf van 180 dagen met aftrek van voorarrest geëist.

(Bron: Omroep Zeeland)

