Musical Rent twee keer te zien in Openluchttheater Hertme

De musical Rent is twee keer te zien in het Openluchttheater in Hertme. De oorspronkelijke versie ging op 13 februari 1996 in New York in premiere.

De musical heeft nog niets aan kracht ingeboet, het verhaal over acht vrienden in een tijd dat de constatering dat je HIV had je dood betekende, is na al die jaren nog steeds aangrijpend. De acht proberen elk op zijn manier om te gaan met armoede, relaties, verslaving, verlies en liefde. Welke keuzes maak je als je weet dat je niet lang meer leeft? Mag je in deze maatschappij nog zijn wie je wilt zijn? Hoe belangrijk is vriendschap en liefde voor jou?

Rent is een musical met vragen en onderwerpen die zeker bij de jongeren van nu nog leven en goed aansluitem bij hun belevingswereld.

De musical wordt gebracht door een enthousiast amateurgezelschap.

Voor de voorstellingen van vrijdag 20 en zaterdag 21 september zijn nog kaarten beschikbaar.

(Foto: Sanne Wevers)

