GGD Twente gestart met PrEP-verstrekking, IJsselland volgt

on

De verstrekking van PrEP door GGD’s komt traag op gang. GGD Twente is deze week gestart met het verstrekken van de hiv-preventiepil. GGD IJsselland weet nog niet wanneer zij met het vestrekken kunnen beginnen.

De bedoeling was dat PrEP is per 1 augustus beschikbaar was bij alle GGD-regio’s in Nederland. Alleen de ‘hoogrisicogroep’ komt voor het hiv-preventiemiddel in aanmerking.

In heel Nederland is er financiële ruimte om aan 8.500 mannen PrEP te verstrekken. Voor Overijssel en Gelderland is er geld beschikbaar voor 931 mannen. GGD Twente heeft budget voor 150 mannen.

Het gaat om een proef van vijf jaar, waarvoor minister Bruins van Volksgezondheid 22 miljoen euro heeft uitgetrokken. De preventiepil voorkomt naar verwachting zo’n 250 hiv-infecties per jaar. Na vijf jaar bespaart de verstrekking ongeveer 33 miljoen euro op het behandelen van hiv-patiënten.

In de Roze Golf van zondag 8 september een gesprek met een PrEP-gebruiker en met Karlijn Kampman van GGD Twente.

(Bron: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws