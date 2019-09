D66-Kamerlid wil dat verkoop homogenezingsboeken stopt

on

D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp doet ‘een klemmend beroep’ op Nederlandse bedrijven om boeken over homogenezing niet meer te verkopen.

Dat meldt RTL Nieuws.

‘We weten hoe schadelijk homogenezingstherapie is en welke schadelijke effecten dat heeft op iemands leven’, zegt Bergkamp. ‘We roepen bedrijven op om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan Amazon.’ Dat Amerikaanse bedrijf haalde boeken over homogenezing uit het assortiment.

Bol.com is niet van plan om aan de oproep gehoor te geven. Wel heeft het bedrijf een tekst geplaatst bij de boeken: ‘We erkennen dat dit boek controversieel kan zijn en/of mensen kan kwetsen. Echter, boeken kunnen op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden gelezen worden en horen bij het recht op de vrijheid van meningsuiting. Daarom haalt bol.com nooit boeken uit de winkel.’

Vrijheid van meningsuiting

Bol.com motiveert de beslissing om de boeken te blijven aanbieden aan RTL Nieuws als volgt: ‘Wij willen de vrijheid van meningsuiting via boeken dan ook niet in de weg staan. Daarom halen we geen boeken uit onze winkel, uiteraard met uitzondering van boeken die volgens de wet niet verkocht mogen worden.’

(Bron: RTL Nieuws)

Categorieën:Nieuws