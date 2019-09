‘Homogenezer’ is homo en noemt zijn therapie schadelijk

on

McKrae Game (51) is homo. Dat wist hij al toen hij hulp kreeg van een therapeut om zijn gevoelens voor mannen te overwinnen en dat wist hij toen hij trouwde met een vrouw.

In juni kwam hij uit de kast en zijn stap is opmerkelijk want hij leidde twintig jaar ‘Hope for Wholeness’ een organisatie die een op het geloof gebaseerd conversietherapie- programma aanbiedt in Upstate, South Carolina.

Duizenden homoseksuelen ondergingen de conversietherapie bij zijn organisatie. Game werd er eind 2017 op staande voet ontslagen en in juni dit jaar kwam hij openlijk voor zijn geaardheid uit.

McKrae Game probeert nu de schade te verminderen die hij heeft toegebracht bij mensen die hij heeft getracht te veranderen met zijn therapie.

Leugen

‘Conversietherapie is niet alleen een leugen, maar het is ook erg schadelijk’, zegt Game tegen The Post and Courier, ‘Omdat het valse reclame is.’

‘Ik was een religieuze fanatiekeling die mensen pijn deed,’ zegt Game in het interview. ‘Mensen zeiden dat ze zelfmoord probeerden te plegen door mij en de dingen die ik tegen hen zei. Ik weet dat mensen vanwege mij in therapie zijn. Waarom zou ik willen dat dat doorgaat?’

Ontbinding

Game publiceerde onlangs een schriftelijke verontschuldiging op zijn Facebook-pagina waarin hij opriep tot ontbinding van elke praktijk voor conversietherapie.

Game zei dat hij zich realiseert dat excuses voor velen niet genoeg zijn. En dat hij zich waarschijnlijk de rest van zijn leven verontschuldigt.

De organisatie Hope for Wholeness weigerde commentaar te geven of geïnterviewd te worden door The Post and Courier.

(Bron: The Post and Courier; foto: screenshot video Facebook)

