Groot-Brittannië stuurt duizenden lhbt-asielzoekers terug

Groot-Brittannië heeft sinds 2016 minstens 3.100 homoseksuele asielzoekers teruggestuurd naar landen waar homoseksualiteit verboden is. Dat blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken, die door de Liberale Democraten werden geanalyseerd.

Van ten minste 1.197 lhbt-asielzoekers uit Pakistan werd asiel geweigerd nadat zij tussen 2016 en 2018 bescherming hadden aangevraagd op grond van hun seksuele geaardheid. Ook van 640 lhbt-asielzoekers uit Bengalen en 389 uit Nigeria werd de asielaanvraag geweigerd.

Asielverzoeken op grond van seksuele geaardheid werden ook geweigerd aan mensen uit Kameroen (136), Ghana (144), Iran (124) en Oeganda (145). Ook lhbt-asielzoekers uit Irak, Jamaica en Maleisië werden afgewezen.

Christine Jardine, woordvoerder binnenlandse zaken van de Liberale Democraten, zegt in The Guardian ‘Deze conservatieve regering laat ieder lhbt+ -persoon en ieder individu in dit land die zich bekommert om mensenrechten in de steek. We zouden de wereldwijde campagne tegen homofobie en transfobie moeten aanvoeren. In plaats daarvan hebben we een regering die haar de rug toekeert en de andere kant op kijkt.’

‘Deze cijfers zijn een verontrustende herinnering dat deze conservatieve regering niet opkomt voor lhbt+ -rechten door asiel te weigeren aan meer dan 1.000 mensen per jaar die thuis worden vervolgd, simpelweg om wie ze zijn.’

Ze pleit voor een nieuwe, speciale eenheid voor het afhandelen van asielaanvragen ‘vrij van politieke inmenging en zonder de cultuur van ongeloof van binnenlandse zaken.’

Lhbt-asielzoekers worden teruggestuurd omdat ze in de ogen van rechters ‘niet vrouwelijk’ genoeg zijn of geen ‘homogedrag’ vertonen.

(Bron: The Guardian; foto: Home Office)

