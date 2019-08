Column Frans Heemskerk: Be happy and gay

on

Naast dat het belangrijk blijft om steeds te blijven aangeven dat voor de acceptatie van lhbt’ers de race nog lang niet is gelopen en het soms net de Processie van Echternach van voor 1947 lijkt, is het net zo belangrijk om alle positieve ontwikkelingen de aandacht te geven die ze verdienen.

En dat wil ik zelfs breder en algemener trekken naar hoe we naar de huidige wereld kijken en al het nieuws dat gevraagd en ongevraagd over ons wordt uitgestort middels de conventionele kanalen en social media.

Er is zoveel negativiteit, boosheid en ontevredenheid dat ik alle positieve berichten van kattebelletjes tot grootse vernieuwende inzichten bijna als een soort medicijn tegen zwartkijkerij en pessimisme tot me neem. Ik ben net te laat geboren om een bewust onderdeel van de love and peace-generatie te kunnen zijn, maar voel wel dat de wind die toen waaide ergens in mijn genen is binnengedrongen. Nu ben ik weer net iets te oud om me vol overgave met de vele jongeren van nu te occuperen die zich terecht zorgen maken over hun toekomst op velerlei gebied.

Ik heb intense bewondering voor iemand als de jonge Boyan Slat die zich, nadat hij tijdens het duiken was geschrokken van de hoeveelheid plastic in het water, aan het ontwikkelen is geslagen en oprichter is van wat nu bekend staat als The Ocean Cleanup. De jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, de Pakistaanse Malala Yousafzai die strijdt voor het recht voor meisjes om naar school te mogen en blijkbaar zo’n bedreiging vormde dat er een moordaanslag op haar is gepleegd welke ze gelukkig heeft overleefd, niets dan respect voor hen. En in gedachten liep ik mee met de scholieren die een klimaatmars liepen en juichte ik vanaf de bank de honderdduizenden jonge mensen toe die in Amerika de straat opgingen tegen de wapenwet na de zoveelste aanslag aldaar.

Voor mij is het wel duidelijk dat het de jongere generatie is die ons een spiegel voorhoudt. Het feit dat vele van mijn generatiegenoten en nog ouder liever niet in die spiegel kijken en zich ontpoppen als boze witte man en vrouw en vergeten dat de gevolgen van heel veel zaken op het bordje van de jeugd van nu terecht komen als wij reeds tot stof zijn vergaan, vind ik beschamend. Zeker als je beseft dat een groot deel van hen zich, zonder er echt bij na te denken, hebben voortgeplant en hun kinderen ook weer kinderen hebben en ze niet willen inzien waarmee ze hen indirect opzadelen door nu overal op tegen te zijn, terwijl de klok van twaalf al is begonnen met slaan.

Het is om soms moedeloos van te worden, maar daarom laaf ik me aan (klein) positief nieuws en zie ik als regel de zonzijde van dingen in. Het glas is voor mij altijd halfvol. Ook op lhbt-gebied, om daar maar weer even op terug te komen. De buurvrouw van een bedreigde homoseksuele man in Manchester die het initiatief nam om in de straat met zoveel mogelijk buren regenboogvlaggen op te hangen, waarna er zo’n dertig vlaggen wapperden, maakt me blij en ontroert me tegelijk. Hoopvol vind ik dat in het niet lhbt-vriendelijke Rusland een bakker die een bordje waarop stond dat homo’s niet welkom zijn in zijn winkel door de rechtbank is veroordeeld tot het aanzetten van haat en een geldboete heeft gekregen. In Nederland hebben we onlangs de documentaire ‘Pisnicht: The Movie’ van de jonge Nicolaas Veul kunnen zien, ontstaan vanuit negativiteit omdat ‘minderheden niet moeten zeuren’, is er door deze documentaire een dialoog ontstaan en meer bewustzijn. In mijn omgeving is er een tiener die op het punt staat om in transitie te gaan en de warmte en liefde waarmee zij wordt omgeven, raakt me keer op keer. Vooral als je alle verhalen hoort over hoe sommigen in zo’n zelfde situatie niets dan ellende ervaren, terwijl simpel begrip al zoveel zou kunnen betekenen.

Zo zijn er zo veel fijne, opbeurende, lieve, leuke, en vooral positieve verhalen te horen in je eigen kring of in het landelijke- en zelfs wereldnieuws. Maar je moet het wel wíllen zien, dat is de crux. En de initiatieven die van jongeren komen niet meteen met een streepmondje afserveren omdat het van jouw kant enige aanpassing vergt of, godbetert, zelfs in je portemonnee zou kunnen raken. Als bewust kinderloze wens ik de jongeren van nu van harte een mooie wereld toe, zo mooi als ik het zelf heb mogen ervaren en het liefst nog een stukje beter. Ik probeer er mijn kleine steentje aan bij te dragen en ik kan het niet begrijpen dat juist zij, die al dan niet bewust voor nageslacht hebben gekozen, de jongeren met hoon en spot tegemoet treden als ze voor zichzelf en hun toekomstige wereld opkomen.

Frans Heemskerk schrijft dagelijks een persoonlijk verhaal op zijn site Aidan’s World.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Column