Rotterdam is gaststad van het Eurovisie Songfestival 2020

on

Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Ahoy Rotterdam. Dat hebben NPO, NOS en AVROTROS vrijdag bekendgemaakt. Daarmee valt Maastricht dat met het MECC als andere locatie nog in de race was, af.

De halve finales zijn volgend jaar op dinsdag 12 en donderdag 14 mei; de finale is op zaterdag 16 mei.

De organisatie heeft bij de toewijzing gekeken naar de technische geschiktheid van de locatie, omliggende faciliteiten, beschikbaarheid en financiële bijdrage van de gemeente. Daarbij kwam Rotterdam als favoriet uit de bus.

‘State of the art tv-shows’

‘Met Rotterdam als gaststad van het Eurovisie Songfestival kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal en een onmiskenbare daadkracht’, zegt Sietse Bakker, verantwoordelijk producent. ‘We kiezen daarmee ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state of the art tv-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers.’

‘We zijn blij dat we als publieke omroep nu écht samen met Rotterdam en Ahoy aan de slag kunnen om een uniek evenement te organiseren dat Nederland verbindt en inspireert’, zegt Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO. ‘En als ondernemende en creatieve stad past Rotterdam daar perfect bij.’

Maastricht

Ze benadrukt dat de keuze niet eenvoudig was. ‘We willen Maastricht én de provincie Limburg bedanken voor hun energie, enthousiasme en gastvrijheid in de afgelopen periode. Maastricht heeft laten zien dat het een stad is waar het Eurovisiesongfestival enorm leeft en we willen de stad dan ook graag betrokken houden bij het evenement in mei volgend jaar.’

Rotterdam en Maastricht waren de laatste twee kandidaatsteden voor de organisatie. Vorige maand vielen Utrecht, Arnhem en Den Bosch af. Daarvoor waren Amsterdam, Breda, Den Haag en Leeuwarden al afgehaakt.

Kijk hier voor de bekendmaking van de gaststad en een reactie van Duncan Laurence.

(Bron: AvroTros; foto: screenshot promotiefilm)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws