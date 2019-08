Onderzoek: homogen bestaat niet; homoseksualiteit is erfelijk

on

Homoseksualiteit zit niet in de genen; het ‘homogen’bestaat niet. Tot die conclusie komt een internationaal wetenschapsteam, na analyse van het dna van een half miljoen mensen. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Science.

Homoseksualiteit is volgens de wetenschappers een menselijke aanleg die deels erfelijk is, maar niet is vast te pinnen op bepaalde genen.

‘Er zijn honderden, misschien duizenden genen die een bijdrage leveren aan homoseksueel gedrag’, zegt gedragsgeneticus Karin Verweij (Amsterdam UMC), een van de deelnemers aan de nieuwe analyse in de Volkskrant. ‘Maar per gen is de bijdrage zó klein, dat die genen afzonderlijk niets voorspellen.’

Ze zegt dat er dan ook nooit een dna-test komt die homoseksualiteit betrouwbaar kan aanwijzen of voorspellen.

‘Eigenlijk is het met homoseksualiteit net als met andere persoonlijkheidskenmerken’, aldus Verweij. ‘Het is een normale variatie van menselijk gedrag. En we laten zien dat daarbij heel veel genen een rol spelen.’

(Bron: de Volkskrant)

