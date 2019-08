Middag voor LHBTI-jongeren met kinderwens in Wageningen

on

Voor LHBTI-jongeren die meer willen weten over ‘regenbooggezinnen’ is er zaterdag 2 november een informatiemiddag in Wageningen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Shout in samenwerking met Meer Dan Gewenst.

Het draait die middag om antwoorden op vragen als: wat moet je doen als je op hetzelfde geslacht valt en een kinderwens hebt? Wat zijn de mogelijkheden om een gezin te vormen? Hoe is het wettelijk geregeld? Hoe is het voor een kind om opgevoed te worden door bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen?



Er zijn die middag ervaringsdeskundigen aanwezig die het verhaal van het ontstaan en wel en wee van hun eigen ‘regenbooggezin’ vertellen. Er is ook een gespecialiseerde notaris aanwezig die de juridische aspecten van de diverse gezinsvormen zal toelichten en er is iemand aanwezig namens stichting Meer dan Gewenst.



Na afloop kan er nagepraat worden met de sprekers en anderen over alles rondom roze ouderschap.

Kijk hier voor meer informatie.

