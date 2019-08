Zwarte Cross wil einde aan hufterigheid: dat doe je maar thuis

on

De organisatie van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde gaat bezoekers van het festival aanspreken op homofoob, vrouwonvriendelijk of racistisch gedrag.

‘We willen laten zien dat we dit afkeuren en niet tolereren’, zegt woordvoerder Pieter Holkenborg tegen Omroep Gelderland.

Cijfers heeft Holkenborg niet, ‘Maar je moet denken aan tientallen meldingen. Dat varieert van mensen die zich onheus bejegend voelen tot vandalisme.’

In een beperkt aantal gevallen is er geadviseerd om aangifte te doen. ‘Ik heb zelf bijvoorbeeld contact gehad met een bezoeker die te maken heeft gehad met een aanrandingsituatie.’

Geen aangiftes

Toch heeft niemand aangifte gedaan. De politie meldt dat er vijftien tot twintig meldingen zijn binnengekomen rondom de Zwarte Cross.

Hoewel er geen harde cijfers zijn heeft de organisatie de indruk dat ‘onacceptabel gedrag’ te vaak voorkomt.

Oproep

Op Facebook roept de organisatie op elkaar in de gaten te houden. ‘De boel slopen, dingen in de fik steken, seksueel onaanvaardbaar gedrag en hufterigheid; doe dit maar in je eigen huis of grot, maar niet bij ons. En als je bier drinkt: prima, maar als je je dan als een hufter gaat gedragen: drink dan niet.’

(Omroep Gelderland/Facebook; foto Zwarte Cross)

